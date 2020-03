Notizie Juventus, Cuadrado sulle condizioni di Rugani e Matuidi

Tweet on Twitter

Juan Cuadrado, esterno bianconero, è stato intervistato da ESPN a pochi giorni dalla notizia del contagio dei compagni alla Juventus Rugani e Matuidi.

Juventus news, le parole di Cuadrado

Il colombiano si mostra ottimista, come sempre. Tenace, speranzoso, convinto che queste siano le uniche armi che possano aiutare a battere il covid-19. Dopo averlo guardato negli occhi, coi casi di Rugani e Matuidi, ora sa anche che si può batterlo, proprio grazie al loro esempio: “Siamo sereni perché i nostri amici stanno molto meglio e stiamo rispettendo i consigli delle autorità. Il momento non è facile ma serve affidarsi alle mani di Dio e ottemperare alle indicazioni di chi ci governa“.

Anche in Colombia la situazione sta peggiorando ed è alla gente della sua nazione che si rivolge il calciatore: “Le persone non devono sottovalutare questo morbo, meno stiamo in luoghi affollati meglio è. Restiamo a distanza gli uni dagli altri e laviamoci spesso le mani“.