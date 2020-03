Ronaldinh in carcere in Paraguay: le accuse

Ultime notizie Ronaldinho carcere Paraguay | Ronaldinho, ex stella del calcio mondiale, non trova pace in Paraguay. L’ex calciatore brasiliano è stato arrestato per due volte nel giro di 48 ore nelle scorse settimane. La notizia dell’arresto di Ronaldinho e suo fratello-agente in Paraguay, delle scorse settimane, per essere stati trovati in possesso di un documento falso, ha scosso il mondo del calcio. Ma non è finita lì. L’ex campione di Milan e Barcellona tra le tanti, è stato nuovamente arrestato dopo qualche ora, ma questa volta l’accusa è stata ben diversa e ha coinvolto soprattutto il fratello del calciatore. Come riportato dal noto quotidiano locale ABC Color, i due sarebbero attualmente indagati dalle autorità locali per riciclaggio di denaro. Erano stati rilasciati dal Pubblico Ministero dopo il ritrovamento di passaporto falso, ma le cose si sono complicate ancora di più dopo pochi giorni. Ora i due sono in carcere in attesa, intanto l’ex calciatore è stato protagonista di un torneo tra detenuti di calcetto proprio in carcere in Paraguay.

Ronaldinho stella in carcere in Paraguay: 5 gol e 6 assist al torneo tra detenuti

Esordio da protagonista per Ronaldinho. L’ex stella ha portato la propria squadra di detenuti alla vittoria, secco risultato di 11-2, con il brasiliano assolutamente protagonista. Cinque gol e sei assist al torneo carcerario della prigione di Asuncion.