Coronavirus, Real Madrid in quarantena: la decisione imminente dei blancos

Coronavirus, il Real Madrid si mette in quarantena: giocatore della squadra di basket di Madrid è risultato positivo al virus

Coronavirus, Real Madrid in quarantena | E’ la notizia degli ultimi minuti, anche il Real Madrid sospende le proprie attività e si mette in quarantena. In Spagna scatta l’allarme, un giocatore del Real Madrid, della squadra di basket, è risultato positivo al COVID-19. E’ per questo che la società sportiva dei cestisti, ha deciso di mettersi in quarantena. Una notizia che riguarda anche la squadra di calcio del Real Madrid, perché la squadra di Zinedine Zidane si allena nello stesso centro sportivo della squadra di basket. La notizia è stata diffusa dai colleghi de LaSexta.

Coronavirus, il Real Madrid va in quarantena. Il calcio si ferma?

Il calcio si sta fermando, difficilmente potranno continuare le manifestazioni sportive. Mentre l’Uefa continua a tentare di portare avanti il calcio, chiudendo gli stadi in un Paese e nell’altro no, l’emergenza Coronavirus si diffonde nel mondo del pallone. Sì, perché in Italia si è fermato tutto già da un paio di giorni e, ciononostante, il contagio di Daniele Rugani – difensore della Juventus – è arrivato ugualmente. Un caos totale quello che si sta vivendo nel mondo e che, inevitabilmente, si sta diffondendo anche sul panorama calcistico e sportivo. Il Real Madrid, così come Inter e Juventus in Italia, si è messo in quarantena. Sarà difficile continuare a giocare in queste condizioni, così precarie.