Calciomercato Inter, Muller può arrivare: niente rinnovo con il Bayern

Calciomercato Inter: Muller, c’è il ritorno di fiamma con nuove possibilità

Calcio Mercato Inter Muller | Il mercato di Serie A non si ferma mai, neanche in questa situazione surreale dettata da paura ed emergenza. Le big del nostro campionato guardano già al futuro, e guardano soprattutto alle squadre estere, dove con ogni probabilità potranno essere sfruttate delle occasioni importanti. E’ il caso di Thomas Muller, giocatore già accostato all’Inter a gennaio, e che adesso potrebbe davvero lasciare il Bayern Monaco.

Il motivo? Qualche settimana fa doveva esserci un incontro tra l’attaccante e il club bavarese, incontro che non si è mai tenuto. Il rinnovo è slittato, e forse sfumato del tutto. Stando a quanto riportato da Bild, il giocatore e la Serie A potrebbero incontrarsi in estate, e chissà che i nerazzurri non decidano finalmente di provarci concretamente.

Muller: non solo Inter, anche un’altra italiana interessata

Muller era stato accostato all’Inter già a gennaio, ma alla fine i discorsi non sono stati approfonditi, e la trattativa è andata arenandosi già in partenza. Adesso lo scenario è favorevole, e il club meneghino sente odore di affare, soprattutto vedendo la situazione. Occhio però anche ad un’altra italiana in corsa, ovvero il Milan. Che possa scatenarsi un derby tutto di mercato?