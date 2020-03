Calciomercato Napoli: Mertens rinnova, colpo di teatro di De Laurentiis

Calciomercato Napoli: Mertens rinnova prima del Barcellona

Calcio Mercato Napoli Mertens | Dries Mertens, attaccante del Napoli, è pronto a rinnovare con il club azzurro. Il calciatore belga è in scadenza nel prossimo giugno 2020, ma nei giorni scorsi è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo biennale dopo l’incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis. Tante offerte rifiutate da Mertens, che firmerà nei prossimi giorni un biennale da 4,5 milioni di euro più bonus di un milione e un premio di 2 milioni di bonus alla firma. Per Mertens si parla anche di un futuro da dirigente nel Napoli in futuro, l’idea è quella di ingaggiarlo come supervisore del settore giovanile. Intanto spunta la data per il rinnovo di contratto, con un annuncio ‘teatrale’ da parte del presidente De Laurentiis.

Ultime Napoli: Mertens rinnova: colpo di teatro di De Laurentiis

Gli avvocati sono già a lavoro per il rinnovo di contratto. La firma del contratto nella peggior delle ipotesi arriverà a fine mese, ma l’idea di De Laurentiis è un’altra. Il patron azzurro punta ad un colpo di teatro in stile suo, il numero uno della SSC Napoli vuole l’annuncio ufficiale del rinnovo di Dries Mertens prima della trasferta europea a Barcellona, una gara fondamentale per il proseguo della stagione del Napoli. Intanto il calciatore ha raggiunto Marek Hamsik nella classifica marcatori di sempre della SSC Napoli e ora è ad un gol dalla storia.