Si parla di mercato nel prepartita di Napoli-Torino a DAZN con il direttore sportivo degli azzurri Cristiano Giuntoli: dal rinnovo di Mertens, alla permanenza di Gattuso.

Servirà una vittoria oggi contro il Torino, ma occorre anche cominciare a programmare per il futuro, non è detto che navigare a vista sia la decisione giusta sempre. Anche perché Gattuso potrebbe liberarsi dal Napoli senza problemi fino al 30 aprile, mentre Mertens è in scadenza di contratto (su di lui ci sono gli occhi dell’Inter). Due questioni delicate, questo il commento di Giuntoli: “Siamo contenti del mister, ci stiamo giocando molto, pensiamo al presente, siamo ancora in corsa su tutte e tre le competizioni. Rinnovo Mertens? Parliamo con l’entourage di Dries, gli dobbiamo tanto, rispettiamo qualsiasi si la sua scelta. Qui è casa sua, deciderà lui, noi saremo contenti se volesse restare“.