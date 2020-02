Calciomercato Milan: Gabbia rinnova fino al 2024

Matteo Gabbia ha firmato il prolungamento del suo impegno contrattuale con la società rossonera: ad annunciarlo è stato il club con una nota diffusa attraverso i propri canali.

Calcio mercato Milan, la firma di Gabbia

Cresciuto nel settore giovanile del Milan, il difensore adesso prova a scrivere la storia del club. Dopo aver esordito con la prima squadra poche settimane fa, subentrando all’infortunato Kjaer, adesso il giovane classe ‘99 è in pianta stabile nella prima squadra, agli ordini di mister Pioli. Le sue prestazioni hanno subito convinto tutti, da Maldini a Massara, entrambi in posa con il ragazzo al momento della firma. Ecco il testo della nota ufficiale: “AC Milan è lieto di comunicare di aver prolungato il contratto di Matteo Gabbiafino al 30 giugno 2024. Matteo, cresciuto nel Settore Giovanile del Milan, continua la sua storia con la maglia rossonera!“. Queste le parole di commento del ragazzo, arrivate invece su Instagram: “La storia continua. Un grazie speciale alla mia famiglia per il supporto e alla società per la fiducia. Sono onorato“.

We’re delighted to announce that youth graduate Matteo Gabbia extends his contract with us until 30 June 2024! ✍🏻🔴⚫ Matteo, cresciuto nel nostro Settore Giovanile, continua la sua storia con la maglia rossonera: contratto prolungato fino al 30 giugno 2024! ✍🏻🔴⚫#SempreMilan pic.twitter.com/N6pcvMLflZ — AC Milan (@acmilan) February 28, 2020

Il cammino di Gabbia in rossonero

Talento e lavoro certo, ma anche quel tocco del destino che spesso comanda nel calcio. Senza gli infortuni del danese e di Duarte forse le due presenze in Serie A e quella in Coppa Italia non sarebbero mai arrivate. Ma va ricordato che è anche grazie a Gabbia se Caldara è tornato all’Atalanta: nelle gerarchie di Pioli, da inizio stagione lui veniva comunque prima. E scusate se è poco.