Notizie Milan, infortunio Kjaer: ballottaggio tra Gabbia e Musacchio

Ultime Milan, Kjaer è ancora infortunato. Come riportato da Sky Sport, Simon Kjaer sta ancora svolgendo un programma differenziato: il danese si era infortunato contro il Torino, e non sarà convocato nemmeno per la gara contro il Genoa di domenica (ore 12.30). Al suo posto giocherà uno tra Gabbia e Musacchio in coppia con Romangoli.

Il primo ha fatto il suo esordio contro il Torino per poi lasciare il campo per crampi. Il secondo è diffidato così come Romagnoli.

Ultime Milan: confermato Rebic

In attacco spazio ancora a Rebic. Nel Milan di Stefano Pioli che, nel 2020, ha cambiato passo in seguito la disfatta del ‘Gewiss Stadium‘ di Bergamo (0-5) il croato è diventato inamovibile.

Grazie anche a Zlatan Ibrahimovic che ha capito come innescare l’ex Francoforte, ora l’ex Fiorentina è considerato intoccabile

Il numero 18 rossonero, infatti, è passato dall’essere oggetto misterioso del Diavolo, con appena 178′ totalizzati nei primi 4 mesi della stagione, a capocannoniere della squadra rossonera. Il suo riscatto, nel 2021, rischia di diventare complicato anche perchè l’allenatore continua a farlo giocare ed il suo rendimento cresce costantemente di valore. Per acquistarlo a titolo definitivo i rossoneri rischiano di dover sborsare 40 milioni tra un anno e mezzo.