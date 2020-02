Tutti gli eventi sportivi, comprese le gare di Serie A, vanno verso il rinvio: Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari quindi non si disputeranno.

Coronavirus, rinviate anche le gare di Serie A

Non solo il calcio minore quindi, l’epidemia di Coronavirus ha bloccato anche le 3 gare di Serie A che si svolgeranno nelle aree fino a questo momento colpite. Ad annunciarlo è il Primo Ministro italiano Giuseppe Conte: “Dal Consiglio dei Ministri riceviamo alcune indicazioni in merito alle attività da svolgersi nelle zone interessate finora dal contagio. In particolare si fermano le lezioni nelle Università, mentre per le scuole al momento il Ministero competente ha disposto solo la sospensione delle gite scolastiche.

“Per quanto riguarda le attività sportive, posso preannunciare che il Ministro Spadafora procederà alla sospensione di tutti gli eventi sportivi in programma in Lombardia e Veneto. La partita Inter-Sampdoria di domani sera verrà rinviata, come d’altronde tutti gli altri match in programma da svolgersi nella zona“.

La lettera di Spadafora a Malagò

Detto fatto, una lettera scritta dal Ministro dello Sport all’indirizzo del CONI è già partita e reca al suo interno le disposizioni da seguire per contenere l’emergenza. Resta salva la possibilità delle squadre con sede nelle Regioni interessate di spostarsi per sostenere eventuali impegni in trasferta, salvo che gli atleti non provengano proprio dalle zone individuate come focolai.