Calciomercato Juventus, Beckham punta Cristiano Ronaldo: nel mirino anche Messi

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo in orbita Miami | L’Inter Miami di David Beckham vuole portare in MLS alcuni campioni per far aumentare di valore e appeal il calcio americano. Le ultime indiscrezioni parlano di idee importantissime per Beckham: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo con Messi in MLS

La pazza idea di David Beckham sarebbe quella di far giocare insieme due stelle assolute del calcio mondiale. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo potrebbero chiudere la carriera insieme nell’Inter Miami dell’ex calciatore di Manchester United e Real Madrid. La notizia arriva dall’Inghilterra: secondo il Daily Mirror, infatti, l’idea di Beckham non sarebbe di impossibile realizzazione. Anzi. E’ un’opportunità che si fa sempre più strada data l’importanza contrattuale e l’amicizia personale con i due campioni.

Messi e Ronaldo in MLS? Arrivano conferme

Sono ancora solo voci ma il futuro calcistico di Messi e Ronaldo potrebbe essere nella stessa squadra americana. A valorizzare tali ipotesi ci ha pensato Adrian Heath, presidente dei Minnesota United che ha aperto alla possibilità di vedere i due fuoriclasse nell’Inter Miami di Beckham.

“Da tempo sento dire che a breve ci sarà un grandissimo colpo in MLS ed i nomi di Ronaldo e Messi sono quelli che sento nominare di più. Se c’è qualcuno che può essere in grado di fare questo colpo, è Beckham. Le uniche due destinazioni possibili per giocatori come Messi e Ronaldo sono Los Angeles e Miami. E visto che ora c’è Beckham, direi che andrebbero a Miami”