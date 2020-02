Notizie Juventus, infortunio Pjanic e Higuain: Sarri in apprensione, le condizioni

Notizie Juventus, infortunio Pjanic e Higuain: le condizioni in vista della SPAL

Notizie Juventus – Infortunio Pjanic e Higuain | Non arrivano buone notizie da casa Juventus, perché non tutti i ragazzi stanno lavorando agli ordini di Maurizio Sarri dopo la vittoria contro il Brescia. In programma c’è la sfida contro la SPAL, match valevole per l’anticipo di Serie A alle 18, al Paolo Mazza. Maurizio Sarri deve fare i conti con l’infortunio di Pjanic e Higuain. I due calciatori non sono stati al meglio e, al termine dell’allenamento odierno, non è ancora chiara la loro situazione in vista della partita di sabato sera. Dopo il turno di riposo di domenica scorsa, l’ex allenatore del Napoli, ritroverà in attacco Cristiano Ronaldo. Difficile vedere Gonzalo Higuain, uscito malconcio dall’ultima sfida contro il Brescia. L’argentino, infatti potrebbe non essere convocato, così come il bosniaco Miralem Pjanic.

Ultime Juvenuts, report d’allenamento: le condizioni sull’infortunio di Pjanic e Higuain