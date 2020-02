Calciomercato Roma, Smalling più lontano: su di lui anche la Juventus

Calciomercato Roma: Smalling, la Juventus spinge

Calcio Mercato Roma Smalling | La Roma non sta di certo vivendo un momento positivo: 5 sconfitte nelle ultime 7 nel 2020, e un rendimento per nulla sufficiente per quasi tutti i giocatori in rosa. Fonseca è preoccupato, e nelle prossime gare tenterà di recuperare, soprattutto mentalmente, qualche pedina del suo scacchiere. Uno dei più positivi ad inizio stagione è stato sicuramente Chris Smalling, in calo nelle ultime partite, ma più che mai importante in questo momento così complicato.

Il centrale inglese ha avuto un grandissimo impatto sulla Serie A, e le sue prestazioni hanno giustamente suscitato l’interessa da parte di diverse big. La Roma sta cercando in tutti i modi di trovare un accordo per il riscatto, ma con lo United ad oggi pare ci sia uno stallo totale. Ecco che altre big possono approfittarne, con una particolare dalla Serie A: la Juventus. I bianconeri vorrebbero prendere l’esperto difensore, ma per farlo dovranno scavalcare proprio i giallorossi. Questa la notizia riportata da Sport Mediaset.

Ultime Roma: per Smalling altri club dalla Premier

Smalling è senza dubbio una preda di mercato molto prelibata, specie dopo la sua rinascita degli ultimi mesi con la maglia della Roma. Non solo la Juventus minaccia i giallorossi, ma anche altri due club di Premier League: Everton e Tottenham, che sperano in altri passi falsi.