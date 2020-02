Inter, Ausilio continuerà in nerazzurro: c’è l’accordo per il rinnovo

Ultime Inter, accordo e rinnovo per Ausilio: il direttore sportivo continuerà in nerazzurro

Ultime Inter – Ausilio | Molte voci attorno al direttore sportivo dei nerazzurri, Piero Ausilio. Il motivo riguarda il suo contratto, in scadenza, che ha fatto presagire ad un possibile addio. Al termine della stagione avrebbe potuto salutare, facendo spazio a nuove figure dirigenziali da affiancare all’amministratore delegato, Giuseppe Marotta. Le news però che arrivano in queste ultime ore, rivelate dal quotidiano ‘La Repubblica’, sono diverse per quel che riguarda l’Inter. Le novità riguarderebbero proprio il possibile rinnovo per Piero Ausilio.

Nessun addio dalla società dell’Inter per Piero Ausilio. Il progetto portato avanti e appena cominciato continuerà, con il duo composto proprio dal direttore sportivo e l’amministratore delegato, Giuseppe Marotta, sempre in prima linea. La società di Steven Zang avrebbe raggiunto un accordo fino al 2022 per il prolungamento del contratto con Ausilio. Altri due anni di avventura nerazzurra per lui, perché avrebbe convinto i vertici del club dopo le ultime sessioni di calciomercato, mettendo a disposizione di Antonio Conte un organico solido e competitivo per i primi posti. L’addio è dunque escluso, si andrà avanti con il direttore sportivo anche per i prossimi anni.