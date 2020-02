Milan-Torino, Bava: “Crediamo in Edera, ci dimostri il suo valore”

Massimo Bava, direttore sportivo del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima della sfida contro il Milan.

Le parole del ds a Sky nel prepartita

Milan-Torino è una gara fondamentale per i granata, alla ricerca dei primi punti con Longo. In campo ci sarà Edera a sorpresa ed è di questo che si parla nel prepartita: “Penso che Edera abbiamo dimostrato di lavorare bene, si è meritato la conferma in campo di oggi, deve cogliere l’attimo oggi che Verdi ha la febbre. Ci aspettiamo che dimostri di essere all’altezza, ci crediamo da quando era tra i piccolini, ha lo spirito Toro, ha fatto tutta la trafila, siamo tutti convinti che può stare anche in Serie A“.