Calciomercato Inter – Messi nel mirino se lascia il Barcellona

Mercato Inter Messi | Leo Messi può lasciare a sorpresa e in modo clamoroso il Barcellona a fine anno. Dopo due anni dall’addio di Cristiano Ronaldo dalla Liga, anche il talento argentino potrebbe ora dire addio alla Spagna. Dopo lo scontro avuto tra il calciatore e la dirigenza, tante voci di mercato sono iniziate a circolare senza nessuna smentita. Non conferma e non smentisce nemmeno Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, squadra a cui è stato accostato proprio la Pulga in vista della prossima estate. Intanto, Ariedo Braida, ex consulente di mercato del Barcellona, lascia le porte aperte ad una clamorosa separazione tra il club catalano e Messi.

Mercato Inter, le parole di Braida su Messi

Arrivato al Barcellona nel 2000, è passato alla prima squadra nel 2004. Messi non ha mai più lasciato il Barcellona. Intanto, la prossima estate potrebbe arriva una separazione dolorosa per i tifosi. Su un suo possibile addio ne par Ariedo Braida, ex consulente di mercato del Barcellona ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Radio 1 Rai: “Credo sia molto difficile che Messi lasci il Barcellona, ma non è da escludere. Nel calcio tutto è possibile oggi. Leo è un giocatore straordinario, si trova bene al Barcellona, vive con la sua famiglia, è lì da sempre, da quando aveva 13 anni. E’ sicuramente difficile che vada via ma non impossibile. Le squadre inglesi e anche quelle italiane possono prenderlo. Con Messi avrebbero uno sviluppo pazzesco a livello commerciale e di immagine globale. Il Barcellona è in difficoltà oggi, il Napoli in casa ha buone opportunità per poterlo battere”.