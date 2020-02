Calciomercato Juventus, Van Dijk blindato dal Liverpool: pronto il rinnovo

Calciomercato Juventus, Van Dijk è un obiettivo bianconero: ma il Liverpool risponde con un rinnovo

Calciomercato Juventus – Van Dijk | Ci ha abituato la Juventus a colpi importanti nelle ultime sessioni di mercato. Senza problemi, la Juventus ha portato in Italia e nel giro di due anni, i calciatori più influenti del momento. Prima l’esperienza e la forza incredibile di Cristiano Ronaldo, nell’estate del 2018, e poi Matthijs De Ligt, il giovane più interessante del momento, nell’estate scorsa.

Il CFO dei bianconeri Fabio Paratici, stando alle notizie raccolte negli ultimi giorni, avrebbe pensato a Virgil Van Dijk per il futuro della Juventus. Il difensore è attualmente l’oggetto di desiderio di tutti i club in giro per il mondo, ma serviranno oltre i 120 milioni per portarlo via dal club inglese. Il Sun ieri parlava di addirittura 150 milioni, cifra troppo alta anche per la Juve.

Notizie Juventus, niente Van Dijk: il Liverpool mette sul tavolo un ingaggio da 12 milioni all’anno

Stando a quanto rivelato quest’oggi, sempre dall’Inghilterra e tal tabloid The Indipendent, non ci sarà alcuna possibilità di togliere a Jurgen Klopp il suo difensore. L’olandese Virgil Van Dijk difficilmente andrà via da Liverpool, con un contratto nuovo pronto da firmare. Il Liverpool sarebbe propenso a ritoccargli l’ingaggio per blindarlo definitivamente ad Anfield. Un contratto onerosissimo, da ben 12 milioni di sterline a stagione. Il calciatore, a settimana, ne percepirebbe circa 200mila. La Juventus dovrà guardare altrove, il classe ’91 non si muove dalla Premier League.