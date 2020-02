Ultime Napoli, l’agente di Hysaj: “Non è detto che resti”

Notizie Calcio Napoli | Mario Giuffredi, agente fra gli altri di Hysaj, Mario Rui e Di Lorenzo, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a margine del Italian Sport Awards:

Hysaj? “E’ stato un grande giocatore fin dai tempi di Sarri. Siamo felici perchè sta dimostrando che all’improvviso non è un brocco e con Gattuso ha ripreso a fare le sue prestazioni. Rinnovo? Anche se dovesse farsi non è detto che resterà in azzurro a giugno perché per me avere due giocatori nello stesso ruolo non è un bene. Magari il rinnovo potrebbe rappresentare per il Napoli qualcosa che gli consenta di venderlo meglio”.

Di Lorenzo? “Mi auguro Di Lorenzo possa andare agli Europei, in questa stagione ha dimostrato di essere di grande valore”.

Mario Rui? “Mario Rui a Napoli ha sempre fatto stagioni importantissime. È stato sottovalutato, ma ha dimostrato tutto il suo valore sia con Ancelotti che con Gattuso. È uno dei migliori terzini mancini della Serie A. Il fatto che il Napoli a gennaio non abbia preso altri terzini sinistri vuol dire che Mari oda tante garanzie”.

Ultime Napoli, l’agente sul futuro

L’agente ha poi parlato del futuro degli azzurri:

Futuro? “Se si pensa che il Napoli a gennaio siano stati acquistati giocatori per sostituire i vari Koulibaly e Allan allora non mi far ben sperare, mentre se si guarda al futuro allora è stato fatto un buon lavoro. I vari Rrahmani, Petagna, non possono sostituire Koulibaly, Callejon, Allan, Mertens. Lobotka e Demme devono ancora dimostrare il loro valore in una grande piazza”.