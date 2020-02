Calciomercato Torino: esonero Mazzarri, arriva Longo

Mercato Torino, esonero Mazzrri | Moreno Longo nuovo allenatore del Torino. Ormai è questione di minuti e arriverà anche l’ufficialità da parte del club granata. Moreno Longo (ex Frosinone) è pronto a diventare il nuovo allenatore del Torino di Cairo. La notizia era ormai nell’aria dopo la sconfitta di ieri da parte del Torino contro il Lecce, con un netto 4-0. Dopo un lungo faccia a faccia tra la società, i calciatori e l’allenatore negli spogliatoi dello stadio del Lecce, è arrivata decisione presa da parte di Cairo. Anche il dg Comi ai microfoni delle emittenti tv aveva annunciato che molto probabilmente il Toro avrebbe dovuto cambiare per dare una scossa. Già in mattinata, come riportato da Sky Sport, Longo ha contattato il Frosinone, con cui ha ancora un contatto, per avviare le procedure per la risoluzione dello stesso contratto.

Calciomercato Torino: Moreno Longo al posto di Mazzarri, i dettagli del contratto

L’esperienza di Longo con il Frosinone è terminata a fine dicembre 2018. Da lì allenatore è stato poco più di un anno fermo. Ora però la chiamata del Torino, che lo conosce bene vista l’esperienza con la Primavera granata in passato. Risolto oggi il problema contrattuale con il club di Stirpe, Longo potrà firmare con il Torino nelle prossime ore. Il contratto, come riportato da Sky, prevede un accordo fino al 30 di giugno. Farà da traghettatore, poi si capirà quale potrà essere il futuro valutando i risultati a fine stagione. Il tecnico potrà già allenare domani al Filadelfia con i giocatori che sono stati già preallertati.