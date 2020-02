Sassuolo, Carnevali: “Nessuna offerta del Barcellona per Berardi”

Sassuolo, Carnevali chiarisce la situazione di Berardi | Durante il lungo calciomercato di gennaio, pare ci sia stata la possibilità di vedere Domenico Berardi in un altro campionato. Il fantasista e capitano del Sassuolo era entrato nel mirino del Barcellona, dopo l’infortunio di Suarez e il conseguente lungo stop.

Sassuolo, Carnevali nega ogni contatto per Berardi

Ai microfoni di DAZN, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, si è soffermato sulla presunta offerta del Barcellona per Domenico Berardi.

“Abbiamo un ottimo rapporto con il Barcellona ma nonostante questo non c’è stato nessun tipo di contatto per la cessione di Berardi”.

Negata, dunque, qualsiasi forma di trattativa con i blaugrana per portare Mimmo Berardi in terra spagnola. Con la squadra di Bartomeu c’era già stata una trattativa nel mercato di gennaio dello scorso anno con la cessione, in prestito, di Kevin-Prince Boateng.

La stagione di Berardi

Numeri da top player, quelli di Domenico Berardi, nell’attuale stagione di Serie A. Il capitano del Sassuolo ha messo a segno 9 reti in 17 partite e ha contribuito anche ad altre 3 segnature con assist che sono stati tramutati in gol. I suoi gol hanno contribuito ad un ottimo inizio stagionale per il Sassuolo che al momento si trova al tredicesimo posto in campionato, a 26 punti.