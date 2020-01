Calciomercato Inter, Mertens a zero per giugno: Marotta al lavoro

Calciomercato Inter, Marotta vuole Mertens | L’Inter scruta anche il mercato dei parametri zero e tra i nomi più interessanti c’è sicuramente quello di Dries Mertens. Il belga non ha ancora rinnovato con il Napoli e Beppe Marotta sta provando a portarlo a San Siro per la prossima stagione.

Calciomercato Inter, Mertens a parametro zero

La telenovela relativa al futuro di Dries Mertens, potrebbe presto trovare un punto. Il belga non ha ancora rinnovato il contratto con il Napoli (in scadenza a giugno 2020) e tra qualche giorno potrà già accordarsi con qualsiasi altro club per un trasferimento a parametro zero. Il Napoli ha già tentato più volte di rinnovare il matrimonio con il numero 14 ma le richieste di Dries sono sembrate troppo alte in relazione all’età. Matrimonio, dunque, che potrebbe non andare avanti. Ma la Serie A potrebbe essere ancora la casa di Mertens. L’Inter, infatti, stando a quanto riferito da Tuttosport, sta lanvorando per assicurarsi il belga per la prossima stagione. Andrebbe a sostituire Alexis Sanchez che tornerà al Manchester United.

Inter, Sanchez torna allo United

L’esperienza di Alexis Sanchez all’Inter potrebbe durare solo una stagione. Il cileno nella prossima stagione tornerà a vestire la maglia dei Red Devils secondo la stampa inglese.

Stando a quanto riporta il Daily Star, infatti, Il Manchester United ha deciso di dare al giocatore un’altra possibilità di mettersi alla prova a Old Trafford. Il club permetterà al cileno di allontanrsi da Manchester: Ed Woodward ha detto a Sanchez e ai suoi agenti che non gli sarà permesso di restare in via definitiva all’Inter o di andare in un altro club.