Calciomercato Juventus, Emre Can vuole il Borussia: il tedesco ha rifiutato quattro big

Calciomercato Juventus: Emre Can sempre più vicino al Borussia

Calcio Mercato Juventus Emre Can | Un mercato davvero molto intenso per la Juventus, che dopo aver riflettuto ed investito sui nuovi innesti, adesso pensa alle cessioni, in particolare quella di Emre Can. Ormai è chiaro, il tedesco non fa parte dei piani di Sarri, e per un motivo o per un altro, questa sessione vedrà la sua partenza. Difficile che l’ex Liverpool resti a Torino, specie dopo le discussioni avute ad inizio stagione con il tecnico bianconeri.

La Juventus vuole monetizzare il più possibile in vista di una plusvalenza, e aspetta la giusta offerta di qualche pretendente. Molte big si sono interessate, e su tutte il Borussia Dortmund, ad oggi la squadra nettamente in pole. Emre Can vuole giocare con il club di Favre, e stando a quanto riportato da Daily Mail, pare abbia rifiutato le proposte di quattro top club: Manchester United, Arsenal, Tottenham e Bayern Monaco. Nel futuro di Can c’è sempre di più il Borussia Dortmund.

Emre Cam-Borussia: affare in chiusura

L’avventura di Emre Can alla Juventus sta già per terminare, e da qui alle prossime ore potrebbe arrivare la definitiva cessione per il centrocampista tedesco. Il Borussia ha insistito parecchio, e sembra che si sia trovato l’accordo sulla formula. La notizia ed altri dettagli riportati dalla nostra redazione.