Torino, esonero per Mazzarri in arrivo: la situazione dei granata

Torino, esonero per Mazzarri in arrivo

Torino esonero Mazzarri | Fantasia, velocità, organizzazione, idee e tanta tanto calcio. L’Atalanta di Gasperini torna a splendere più che mai, in mezz’ora mortifica il Torino di Mazzarri uscito tramortito dall’Olimpico con un drammatico 7-0 da e si rilancia per le zone alte della classifica della Serie A raggiungendo momentaneamente la Roma al quarto posto. L’errore esiziale dei granata è stato quello di lasciare spazi aperti e di consentire ai bergamaschi di ragionare, in questo caso non ci sono tante possibilità di uscire indenni dal campo e un Torino senza fiato e grinta ha pagato a caro prezzo questo atteggiamento poco aggressivo e inconsistente, determinato anche dalla serata perfetta degli orobici, veloci, rapidi, pronti al raddoppio e rubare palla con una facilità quasi disarmante.

Notizie Torino, allenatore in bilico

E proprio questo atteggiamento pone Mazzarri è a un bivio. Cairo, almeno a parole, continua a considerarlo esente da colpe, rinnovandogli la fiducia dopo ogni brutta figura. Il numero uno del club si arrabbia, il presidente, quando qualcuno mette in discussione il suo allenatore. Ma nel calcio è facile cambiare idea soprattutto quando i risultati non arrivano. Mazzarri nel giorni scorsi ha avuto un lungo faccia a faccia con i giocatori. Lui, da solo, con tutta la rosa. Il nervosismo all’interno della squadra continua a crescere. La squadra ora potrebbe andare in ritiro ma la situazione sembra davvero compromessa.