Nelle ultime ore sono arrivati importanti novità diche riguardano l’AS Roma. Il club giallorosso è in cerca di un esterno d’attacco ( vicino Perez del Barcellona ) ma non è l’unico obiettivo. Il ds Petrachi, infatti, era in cerca di un difensore centrale e nel frattempo ha chiuso il colpo per il presente e per il futuro: l’operazione che porta al nome di. Il centrale di difesa dell’Atalanta non ha trovato praticamente mai spazio in questa stagione con Gian Piero Gasperini, sono soltanto 19 i minuti giocati. Su di lui si è fatto vivo anche ildi Sinisa Mihajlovic nelle scorse settimane con Bigon, ma l’affare è ormai chiuso con la Roma con i sì di tutte le parti in causa. Stando a quel che rivelano i colleghi della Gazzetta dello Sport, laha chiuso il colpo in difesa che porta il nome dialla cifra didi euro per il classe ’98. La trattativa che è impostata su un prestito con obbligo di riscatto.