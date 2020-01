Calciomercato Parma: Inglese, stagione finita! Matri, Sanabria o Esposito

Calcio mercato Parma – Inglese, infortunio e tempi di recupero. Arrivano pessime notizie per Roberto Inglese del Parma. Come rivelata da Sky Sport, il Parma, nella giornata di ieri ha annunciato il suo infortunio muscolare a livello grave: lesione che ha preoccupato tutti, in attesa di ulteriori esami. Come rivelato da Sky Sport la situazione è decisamente allarmante. Pare che Inglese dovrà restare fuori per molto tempo e i tempi di recupero sono lunghissimi. La previsione è che possa addirittura rimanere fuori per tutto il resto della stagione, fino a fine maggio.

Ultime notizie Sky, Parma: Inglese choc! Tempi lunghissimi sull’infortunio

Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, si è già mosso per trovare un nuovo attaccante da mettere a disposizione di D’Aversa oltre a Cornelius. Il club emiliano aspetterà la conferma ufficiale del verdetto dei medici, poi si faranno ulteriori valutazioni. A seguito dell’infortunio di Roberto Inglese, il Parma starebbe pensando ad Alessandro Matri. Il calciatore del Brescia è chiuso dalla concorrenza di Torregrossa, Balotelli e Donnarumma e ha voglia di cambiare maglia. Sarebbe dunque pronto ad una nuova esperienza da subito con il via libera del Brescia. L’alternativa porta il nome di Sanabria del Genoa. Altro nome da tenere in considerazione è quello di Sebastiano Esposito dell’Inter, il giovane attaccante cerca spazio in un club di Serie A per concludere la stagione con continuità.