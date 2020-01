Ritiro Napoli, dura meno di 24 ore: oggi i calciatori tornano già a casa

Ultimissime notizie Napoli – Ritiro Napoli | Ieri, dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina in Serie A, il Napoli ha deciso di andare in ritiro. Una decisione che, come spiegato da Gattuso, è partita dai calciatori stessi, per provare a reagire da questo periodo interminabile. Nella giornata di oggi, però, arriva una decisione a sorpresa da parte del club azzurro. La SSC Napoli, attraverso il report della giornata odierna, comunica anche la fine del ritiro, con i calciatori che torneranno già oggi nelle proprie case per tornare domani ad allenarsi in vista di Napoli-Lazio (quarti di finale di Coppa Italia) che si giocherà martedì al San Paolo.

Ritiro Napoli, la società comunica la fine

“Dopo la gara contro la Fiorentina, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Centro Tecnico.

Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma martedì al San Paolo per il quarto di finale di Coppa Italia (ore 20.45).

La squadra ha svolto allenamento in palestra.

Terapie e lavoro personalizzato per Maksimovic, Mertens, Ghoulam e Koulibaly.

Il gruppo lascerà il Training Center nel pomeriggio per rientrare domani mattina“.

Ritiro Napoli, le parole di Gattuso

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, commenta ai microfoni di Sky Sport la sconfitta pesante contro la Fiorentina al San Paolo. “Sarebbe troppo facile pensare al caso delle multe, la squadra sta dando tanto ma dobbiamo ritrovare l’entusiasmo e la voglia di saper soffrire. Mi piacciono le cose difficili, sapevo che lo era. Io e il mio staff dobbiamo trovare la soluzione. Stiamo rischiando e giocando con il fuoco.

La squadra ha deciso di andare in ritiro, perché non possiamo sottovalutare nulla. Dobbiamo guardarci in faccia e cercare una soluzione”.