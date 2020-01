Calciomercato Milan, Rodriguez-Fenerbache può sfumare: il motivo

Calciomercato Milan: complicazioni per il trasferimento di Rodriguez al Fenerbache

Calcio Mercato Milan Rodriguez | Un mercato di gennaio ancora una volta molto impegnativo per il Milan, il quale sta cercando di sistemare alcune situazioni riguardanti le uscite. Gli investimenti ci sono stati e ci saranno ancora, ma ovviamente la cessione di qualche giocatore sarà quasi indispensabile. Uno dei primi a partire sarà Ricardo Rodriguez, ormai fuori dalle gerarchie di Pioli, e prossimo al trasferimento in Turchia al Fenerbache. L’accordo con il club turco è praticamente stato trovato, ma a quanto pare ci sono state delle complicazioni di troppo nell’affare. Il motivo? Il Presidente Ali Koc ha rilasciato alcune dichiarazioni. Eccole riportate da goal.com:

“A partire da oggi non possiamo acquistare nuovi giocatori, ieri sera la federazione ci ha comunicato la decisione. Ovviamente faremo ricorso immediato all’arbitrato”.

Parole importanti, e che al momento bloccano la trattativa. Il Milan ha fretta di vendere, e il Fenerbache vorrebbe accelerare i tempi. La sensazione è che nonostante tutto, arriverà il trasferimento.

Notizie Milan: quando partirà Rodriguez?

La trattativa tra Milan e Fenerbache per Rodriguez si è un po complicata, ma sia chiaro, non per motivi di disguidi o cose simili. Le due parti hanno già stretto un accordo, c’è un buon rapporto, e la fiducia nell’operazione permane. Si aspetterà il ricorso del club turco, e la sensazione è che da qui a due settimane le cose resteranno in stallo. Si aspettano novità.