Il Lecce sta provando a risollevare la difficile situazione di classifica con il calciomercato: in tutte le zone del campo stanno arrivando dei rinforzi. Oggi è il turno del centrocampo, con l’annuncio ufficiale di Deiola.

Calcio mercato Lecce, Deiola è ufficiale

Le parole di Sticchi Damiani avevano già preannunciato l’arrivo del mediano ormai ex Cagliari, oggi la società sarda ha ufficializzato la trattativa: “Il Cagliari Calcio annuncia la cessione del calciatore Alessandro Deiola in prestito sino al termine della stagione sportiva 2019-20 con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore del Cagliari“. La società rossoblu quindi è riuscita a non perdere del tutto il controllo sul calciatore, assicurandosi la possibilità di riportarlo a casa. Per il momento però, disputerà la seconda parte di questa stagione al Via del Mare.

Ultime Lecce, le altre trattative

Muovendo proprio dalle parole del presidente, facciamo il punto sugli altri movimenti. A cominciare da Riccardo Saponara: stando a quanto riferito da Sky Sport, il Genoa ha dato l’ok al trasferimento in Puglia del trequartista (ricordiamo però che il cartellino del giocatore appartiene alla Fiorentina, i rossoblu hanno semplicemente rinunciato alla restante parte del prestito). Piacciono inoltre Djidji e Ionita: Meluso spera di strapparli entrambi a Torino e Cagliari, ma per quanto riguarda il primo nome ci saranno da attendere gli sviluppi della vicenda Bonifazi.