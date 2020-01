Juventus, Matuidi a Sky Sport: “A Roma per vincere”

Ultime Juventus, Matuidi a Sky Sport

Ultime Juventus Matuidi | Una scorpacciata di gol al Cagliari; porta inviolata dopo una striscia di cinque gare con reti subite. La Juventus si è tuffata nel 2020 nel migliore dei modi, regalando al tecnico Maurizio Sarri più di un motivo per sorridere e guardare al futuro con ottimismo. Il tecnico toscano, però, chiede subito conferme alla squadra in occasione del test di domenica sera. All’Olimpico, contro la Roma ferita a sorpresa dal Torino nell’ultimo turno, il livello di difficoltà si alza.

Notizie Juventus, parla il francese

A parlare della sfida dell’Olimpico, ai microfoni di Sky Sport, Matuidi. Il francese se la attende “molto difficile perché la Roma è una grande squadra che, come noi, ha un gioco molto offensivo. Giocheranno in casa. Avranno la spinta dei loro tifosi. Dobbiamo essere pronti a una grande partita per vincere, perché la Juve gioca solo per vincere. Dobbiamo essere pronti a fare una bella partita. Dobbiamo ancora crescere e fare ancora di più però siamo nella strada giusta”. Il prossimo weekend potrebbe seminare indizi importanti sulla corsa scudetto, l’Inter davanti all’Atalanta delle meraviglie, la lanciatissima Lazio contro il Napoli. Per Matuidi, però, “è ancora presto. Inter e Lazio stanno facendo una stagione incredibile, alla Juve però si gioca con l’obiettivo di vincere tutti i trofei in palio. Siamo pronti a battagliare fino alla fine”. E il poker a Nainggolan e compagni, oltre ad archiviare, almeno in parte, la delusione per la Supercoppa sfumata, ha dimostrato la potenza di fuoco dell’armata bianconera: “Abbiamo fatto una buona gara, con molta intensità e con grande palleggio, segnando tanti gol. Adesso abbiamo più fiducia, dopo la sconfitta contro la Lazio abbiamo fatto un passo in avanti“.