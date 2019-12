Calciomercato Juventus, Emre Can-Psg: si cerca l’accelerata

Calciomercato Juventus, addio Emre Can: dritto verso il Paris Saint-Germain

Calciomercato Juventus – Emre Can verso il Psg | Mentre la Juventus si prepara a chiudere il colpo di fine anno con Dejan Kulusevski, avrebbe nei propri obiettivi anche quello di piazzare Emre Can. Il calciatore tedesco è scontento per il poco utilizzo e soprattutto per le decisioni di inizio stagione di Maurizio Sarri, legate all’esclusione dalla Champions League. E’ per questo che, con o senza l’arrivo di Paredes, la Juventus starebbe spingendo per l’accelerata della trattativa che porta il calciatore verso il Paris Saint-Germain.

Ultime Juventus, Emre Can in orbita Psg: ecco le cifre dell’affare

Sarà difficile convincere il Paris Saint-Germain ad abbassare le proprie pretese economiche per Leandro Paredes, al contrario di quanto potesse sembrare nei giorni scorsi. Stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.com, i transalpini continuerebbero a chiedere 10 milioni più Emre Can, per cedere il calciatore argentino. Nelle priorità della Juventus però, in questo momento, ci sarebbe quello di accontentare il proprio tesserato, così come fatto per Mario Mandzukic qualche giorno fa.

Alla Juventus piace anche Meunier terzino che andrebbe a completare l’organico di Maurizio Sarri, ma sarà difficile convincere i parigini. La sola cessione di Emre Can, per accontentare le richieste del calciatore tedesco che vuole il Paris Saint-Germain e vuole essere a disposizione di Thomas Tuchel, che stravede per lui. Senza Paredes e contropartite tecniche, la Juventus potrebbe cedere il calciatore per 40 milioni, trattabili. Un’altra opzione sarebbe quella del prestito, con diritto di riscatto.