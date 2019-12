Napoli, Koulibaly ha chiesto la cessione: c’è l’Arsenal

Il difensore non sta brillando in questa stagione. Attualmente è ai box dopo l’infortunio subito contro il Parma, quando in occasione del gol di Kulusevski, si è fatto male fino ad essere costretto ad uscire dal campo. Le prime stime avevano evidenziato come ci fosse un problema al flessore della gamba destra, ma la nota ufficiale degli azzurri aveva fatto intuire che il problema sarebbe durato a lungo: “Kalidou si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al bicipite femorale destro“.

I tempi di recupero vanno dalle 2 alle 4 settimane per il ritorno in campo: c’è il rischio che possa saltare anche la gara contro l’Inter, alla ripresa della Serie A, il prossimo 6 gennaio.