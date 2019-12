Calciomercato Juventus, Pjaca al Parma per bloccare Kulusevski: i dettagli

Calciomercato Juve, Pjaca la chiave per Kulusevki

Calciomercato Juventus Kulusevski | Secondo quanto riporta il portale esperto in vicende legate alla Vecchia Signora, tuttojuve.com, ci sono tre formazioni in corsa per Marko Pjaca, si tratta dell’Hellas Verona, del Genoa e soprattutto del Parma. Ricordiamo che Marko Pjaca è stato convocato da Sarri per la finale di Supercoppa italiana, Juventus-Lazio, dopo 9 mesi dall’infortunio quando il croato si ruppe il legamento crociato del ginocchio in allenamento con la Fiorentina, chiudendo anzitempo la sua esperienza a Firenze. Il centrocampista è stato il grande investimento dei dirigenti della Juventus dell’estate 2016 quando sborsarono per 23 milioni di euro pur di averlo, bruciando la concorrenza del Milan.

Ultime mercato Juve, Pjaca via a gennaio?

Anche perché il mercato intorno a lui freme, quindi sarebbe giusto metterlo anche un po’ in vetrina. Secondo quanto riportato da Tuttosport, dirottarlo al Brescia per tener vivi i rapporti con il presidente Massimo Cellino e garantirsi una corsia preferenziale in vista del blitz decisivo su Sandro Tonali rimane un’opzione più che credibile. Alla finestra ci sono anche le due genovesi, sempre che Pjaca sia lasciato in pace dalla sorte. Se lo augurano tutti.

Notizie Juve: mancano 5 milioni

Durante le ultime ore la Juventus ha recuperato terreno rispetto all’originaria offerta presentata dall’Inter all’Atalanta: 35 milioni di euro più bonus e con l’opzione di inserire il cartellino di Politano nell’affare, come riporta Tuttosport.

L’Atalanta temporeggia alla proposta dell’Internazionale, poiché non intenzionata a cedere il giovane talento a gennaio, ma a giugno e mediante gli ottimi rapporti con la dirigenza della Juve si pensa ad un calciatore gradito dai bergamaschi: Pjaca, che potrebbe fungere da asso nella manica per poter sbaragliare la spietata concorrenza e condurre il giocatore della nazionale svedese u21 a Torino.

L’Atalanta sembrerebbe più intenzionata a cedere Kulusevski alla Juventus perché quest’ultima rispetterebbe la tempistica del trasferimento durante la finestra estiva di calciomercato e punterebbero ad un eventuale scambio con l’attaccante croato, duttile anche a centrocampo, che potrebbe far comodo, rivestendo più ruoli, alla rosa del Coach Gasperini.

Il duello tra Juventus ed Inter sembra non terminare mai quest’anno, fino all’ultimo minuto, sia sul campo e sia nel mercato diranno la propria per prevalere sull’altro; nelle prossime ore si attendono aggiornamenti ed eventuale ufficializzazione.