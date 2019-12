Calciomercato Milan, Dani Olmo: “Il mio tempo in Croazia è finito”

Seguito dai rossoneri nel recente passato, Dani Olmo è uno di quei calciatori che potrebbero fare anche le fortune di Juventus e Napoli nel prossimo mercato.

Calcio mercato Milan, ecco Dani Olmo

Costa tanto (la Dinamo chiede 40 milioni, magari senza Champions può arrivare uno sconto) ma li vale tutti, forse anche di più. All’età di 21 anni Dani Olmo è uno dei talenti più promettenti del calcio spagnolo: dopo aver brillato agli ultimi Europei, ora si dice pronto al grande salto. Ecco quanto dichiarato dal giovane campione al programma Jugones: “Stavo per andar via già la scorsa estate, poi non se n’è fatto più nulla ma ero comunque contento perché potevo giocare la Champions League. Ora però credo che il mio ciclo alla Dinamo si sia concluso e voglio fare un altro step per continuare a migliorarmi“. Lo stesso centrocampista spagnolo non ha mai nascosto di seguire il calcio italiano con molta attenzione: oltre al Milan, che lo ha fatto già studiare da molto tempo ormai, la Juventus potrebbe portare l’opera di svecchiamento del centrocampo con un innesto di tale qualità, il Napoli avrebbe sicuramente un innalzamento del valore tecnico e con il compagno di Nazionale Fabian sarebbero scintille in ogni caso.

La stagione di Dani Olmo

Tra campionato, Champions e coppa, il centrocampista della Dinamo Zagabria, classe ’98, ha totalizzato 22 presenze, arricchite da ben 8 gol e 7 assist.