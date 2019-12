Calciomercato Atalanta, Barrow verso il Bologna: i dettagli

Calciomercato Atalanta, Barrow verso il Bologna

Calciomercato Atalanta Barrow | Fra meno di dieci giorni aprirà la sessione invernale del mercato e in casa Atalanta si stanno pianificando le strategie per consegnare a Gian Piero Gasperini un gruppo il più completo possibile per affrontare al meglio le tre competizioni, Campionato, Coppa Italia e Champions League che vedranno protagonista la Dea da gennaio in poi. Come riporta l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, dal suo sito, un occhio di riguardo è dato al pacchetto arretrato che perderà Kjaer, a caccia di una nuova sistemazione, e forse anche Ibanez. Per sostituire il danese, il nome caldo è sempre quello di Mattia Caldara.

Mercato Atalanta, la punta verso l’Hellas

Chi cambierà casacca sicuramente è Musa Barrow. Per il gambiano, sottolinea Pedullà, le pretendenti che non mancano. Su di lui c’è l’interesse di Verona, Parma e Bologna. Il Bologna in queste ore sembra aver fatto lo scatto decisivo. La richiesta alla dirigenza rossoblù di dare l’assalto all’attaccante l’avrebbe fatta direttamente Sinisa Mihajlovic rimasto positivamente colpito dai movimenti di Barrow durante Bologna-Atalanta dello scorso 7 dicembre”. L’esperto di mercato sottolinea il fatto che il Bologna “ha presentato una proposta iniziale di 12 milioni più bonus, disposto a ritoccarla verso l’alto per arrivare ai 15 milioni chiesti dall’Atalanta. Le parti si aggiorneranno dopo Natale, Sartori riferirà alla proprietà”.