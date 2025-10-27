La Serie A ‘ripaga’ l’Inter: polemica sull’arbitro contro la Fiorentina

L’Inter si è pesantemente lamentata dell’arbitraggio di Mariani durante Napoli-Inter: la Serie A è pronta a ripagare i nerazzurri.

La squadra di Cristian Chivu ha perso il secondo scontro diretto su tre giocati in questa stagione e il trend non è assolutamente positivo. In entrambe le partite i nerazzurri si sono pensantemente lamentati per le scelte arbitrali che, a detta del club e dei tifosi, hanno pesantemente condizionato la partita a favore delle avversarie (Napoli e Juventus) e sfavorito il gruppo interista.

Dopo Napoli-Inter le polemiche non si sono placate e ora sui social ne è nata un’altra che riguarda la partita contro la Fiorentina, valevole per il nono turno di Serie A.

Inter, che polemiche: la Serie A ‘ripaga’ i nerazzurri?

Le polemiche di Napoli-Inter hanno distolto l’attenzione dai veri problemi che una squadra come l’Inter sta affrontando in questo periodo. Perdere tre partite in Serie A su otto giocate non è assolutamente normale per un club che punta a vincere tutto ma Chivu avrà sicuramente modo di aggiustare il tiro e riportare la squadra a un rendimento costante.

Nella prossima partita l’Inter ospiterà la Fiorentina al ‘Meazza’ e dono già nate altre polemiche assurde dopo l’annuncio ufficiale della Lega Serie A.

L’AIA ha diramato le designazioni arbitrali per il nono turno di Serie A e la scelta dell’arbitro per Inter-Fiorentina ha creato numerose polemiche: secondo molti tifosi è stata una scelta per ripagare l’Inter dopo la sfida con il Napoli.

L’arbitro Sozza di Milano per Inter-Fiorentina

Nel momento di maggior polemica la Serie A e l’AIA hanno gettato benzina sul fuoco e ora si continua con le polemiche. L’Inter vuole tornare subito a vincere e attende la Fiorentina di Stefano Pioli al Meazza, una delle squadre più in difficoltà dell’intero campionato.

L’arbitro di Inter-Fiorentina sarà Simone Sozza della sezione di Seregno, nato a Milano. I social sono inveiti contro la decisione di Serie A e AIA di assegnare una partita che sarà delicatissima dopo le mille polemiche post Napoli a un arbitro milanese.

In moltissimi accusano i vertici del calcio italiano di voler ripagare l’Inter per il presunto torto subìto a Napoli e per questo hanno deciso di assegnare la partita a un arbitro milanese.

I precedenti di Sozza con l’Inter

L’arbitro Sozza della Sezione di Seregno arbitrerà Inter-Fiorentina. I tifosi saranno con gli occhi fissi su ogni decisione arbitrale e le polemiche sono già dietro l’angolo. Ma quali sono i precedenti di Sozza con l’Inter?

L’arbitro milanese ha arbitrato i nerazzurri per 6 volte nella sua carriera, con 5 vittorie per l’Inter e una sconfitta, quella in finale di Supercoppa Italiana contro il Milan quasi un anno fa a Riyadh.