Da Esclusione Mondiale a Supercoppa Uefa: L’Arbitro Somalo Omar Artan Riscatta la Sua Carriera

Un fischietto venuto dal Corno d’Africa, un passaporto respinto alla frontiera, un invito che riapre la porta più luminosa d’Europa. La storia di Omar Artan corre tra scelte dure, orgoglio e seconde occasioni: un viaggio che somiglia a una rimessa laterale ben fatta, paziente, pulita, e poi improvvisamente verticale.

C’è un’immagine che resta: un arbitro somalo che studia i video la sera, appunta dettagli, sogna stadi lontani. Poi la doccia fredda. Il visto per gli Usa negato per un torneo mondiale. Non è la prima volta che lo sport sbatte su un consolato. È la più amara quando colpisce chi vive di rigore, letteralmente.

Nel 2025, la stampa specializzata lo ha indicato come “miglior arbitro africano” dell’anno. Nota importante: al momento non esiste un elenco ufficiale unico e pubblico che lo certifichi in modo indipendente. La segnalazione c’è, i riflettori pure, ma i registri non sono ancora chiarissimi. Eppure il merito di Artan si legge altrove: nella tenuta atletica, nella calma sulla linea dell’area, nella gestione delle panchine nervose.

La sua esclusione dal palcoscenico mondiale ha scatenato reazioni. Allenatori, ex giocatori, colleghi di fischietto hanno parlato di “rispetto” e “pari opportunità”. Semplificare non serve: le norme sui visti sono complesse, cambiano con i contesti, mescolano sicurezza e burocrazia. Ma un principio rimane netto: il merito sportivo dovrebbe viaggiare libero.

Dal visto negato alla chiamata europea

Qui entra in scena la UEFA. Prima un segnale pubblico di vicinanza. Poi, secondo più testate del settore, un invito alla prossima Supercoppa Uefa. Il dettaglio sul ruolo — presenza simbolica, staff tecnico, attività formativa a bordo campo — è ancora in attesa di conferme ufficiali dei designatori. Il messaggio, però, è chiaro: “Se una porta si chiude, un’altra si apre”. E che porta.

Per chi non vive i corridoi dell’arbitraggio, vale un promemoria. Gli arbitri di alto livello sostengono test durissimi: Yo-Yo intermittente, scatti cronometrati, valutazioni sul posizionamento. Studiano inglese, regole e casistica. Animano briefing dove “mani o no” si smonta in dieci variabili. Le carriere si costruiscono su centinaia di decisioni piccole, non su una grande notte. Per questo uno stop amministrativo pesa: sporca un grafico fatto di costanza.

L’invito europeo, se confermato nei dettagli, non restituisce la partita persa. Apre però un’altra finestra. Porta Artan vicino ai migliori colleghi del continente. Crea scambio. Ricorda a tutti che il talento ha più accenti di quanti ne conti un passaporto.

Cosa cambia per il calcio africano

Qui il punto si allarga. Quando un direttore di gara del Corno d’Africa bussa al salotto d’Europa, i ragazzi che arbitrano tornei scolastici a Mogadiscio o Hargeisa si sentono un po’ meno soli. Le federazioni capiscono che l’investimento su lingua, tecnologia, supporto psicologico non è un lusso. È strategia. Anche le confederazioni — dalla CAF alla stessa UEFA — riscoprono il valore degli scambi: camp, sessioni VAR condivise, mentorship incrociate.

C’è infine la dimensione più umana. Un fischio che riparte dopo uno stop. Un professionista che torna al suo centro, dove contano passi leggeri, occhi aperti, rispetto per tutti. Non è un lieto fine confezionato. È una strada di lavoro, verifiche, ancora lavoro.

E se questo viaggio da “esclusione mondiale” a “vetrina europea” ci servisse a guardare il calcio da un’altra angolazione? Non solo chi segna, ma chi tiene in equilibrio il gioco. La prossima volta che sentiremo quel suono secco, penseremo anche a questo: quante frontiere deve attraversare, ogni giorno, un bravo arbitro?