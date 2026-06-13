Carnevali prende le redini della Juve: da Martinez a Sorloth e Muani, inizia una nuova era bianconera

Una stretta di mano in sede, poche parole e uno sguardo che dice: ripartiamo. La Juventus affida a Giovanni Carnevali il doppio timone, amministratore e direttore generale. Un cambio di passo che promette metodo, sobrietà e idee chiare. E apre un capitolo nuovo, nei corridoi dell’Allianz e sul mercato.

Il nuovo corso della Juventus

Il Cda della Juventus ha dato il via libera: l’ex Sassuolo, oggi, è l’uomo chiamato a guidare la macchina bianconera. La scelta ha un senso preciso. Carnevali è noto per una gestione asciutta, per i conti in ordine e per la capacità di valorizzare asset. Non serve raccontargli il calcio italiano: lo ha abitato per anni, con pazienza operosa.

Chi è Carnevali e cosa porta a Torino

Alla guida del Sassuolo, Carnevali ha costruito un modello lineare: sostenibilità economica, scouting accurato, cessioni mirate. Esempi? Manuel Locatelli valorizzato e poi ceduto alla Juventus con un’operazione da oltre 25 milioni complessivi. Giacomo Raspadori trasferito al Napoli per circa 30 milioni. Gianluca Scamacca venduto in Premier per una cifra vicina ai 36 milioni. Davide Frattesi portato all’Inter in un’operazione da oltre 30 milioni tra prestito e obbligo. Numeri che raccontano un metodo: comprare bene, crescere il valore, cedere al momento giusto.

Questo approccio ora atterra a Torino. L’obiettivo è doppio: riportare efficienza gestionale e dare coerenza sportiva. L’area tecnica, con le sue competenze, resta decisiva; l’innesto di un direttore generale forte di relazioni e processi può cucire meglio strategia, budget e campo. Ad oggi non ci sono comunicazioni ufficiali su stravolgimenti in organigramma oltre alla nomina: il perimetro si definirà con gradualità.

C’è anche un aspetto umano. Carnevali è un dirigente che parla poco e ascolta molto. Predilige le trattative silenziose, i dossier completi, la negoziazione senza riflettori. A Torino, dove il rumore pesa, questa cifra può fare la differenza.

Idee di mercato: profili e priorità

E qui si apre il tema più atteso. Senza forzare i tempi, ma guardando ai profili che circolano. In attacco si fanno i nomi di Martínez, Sørloth e Kolo Muani. Non ci sono accordi chiusi al momento: sono piste, non firme. Però i tre dicono molto di una possibile linea.

Emiliano Martínez (se il riferimento è il portiere campione del mondo) porta leadership e personalità nel ruolo. La Juve, già forte tra i pali, valuterebbe un upgrade solo con condizioni sostenibili. Se invece il riferimento fosse un altro Martínez d’attacco, il punto resta: cercare gol e presenza in area.

Alexander Sørloth è un profilo fisico, abile nel gioco aereo e nella protezione del pallone. In Liga ha segnato con continuità. È il tipo di centravanti che apre spazi e tiene su la squadra.

Randal Kolo Muani è mobilità pura. Attacca la profondità, dialoga tra le linee, pressa. Un investimento importante, da ponderare dentro i paletti di bilancio.

La logica è chiara: mixare un 9 di riferimento con un attaccante dinamico, alzare i giri del reparto offensivo, distribuire meglio i gol. In parallelo, attenzione ai parametri economici e alle opportunità: Carnevali non forza mai il prezzo, aspetta il varco giusto.

Intanto, all’Allianz Stadium, l’aria è quella dei giorni di passaggio. C’è voglia di ritrovare un’identità netta, in campo e fuori. La nuova era bianconera sarà una corsa di fondo, non uno sprint. E allora viene naturale chiedersi: tra una trattativa sussurrata e una scelta coraggiosa, quale sarà il primo gesto che farà capire a tutti che la Juventus, davvero, è cambiata?