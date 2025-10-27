Inter, affare a sorpresa col Real: risolto un problema per Chivu

Chivu ha un problema e tutto potrebbe essere risolto col colpo a gennaio, per quello che sarà l’affare dal mercato di riparazione.

Dall’estero fanno sapere che, da separato in casa, sta vivendo quella che è una complicata stagione il centrocampista del Real Madrid. Lo stesso, nell’estate scorsa, si è trovato coinvolto in alcune voci di mercato che non hanno visto concretizzarsi le cose, prima della stessa chiusura della sessione estiva.

Motivo per cui, a gennaio, le cose cambieranno. E per l’Inter o per chi lo prende, quella che arriva dal Real Madrid, come informano dalla Spagna e precisamente da Fichajes.net, è un’occasione low cost importante per il calciomercato invernale.

Calciomercato Inter: l’occasione arriva a sorpresa dal Real Madrid

L’occasione di mercato, per l’Inter, potrebbe arrivare a sorpresa dal Real Madrid. Come hanno fatto sapere i media spagnoli, questa volta non saranno “tarpate le ali” al centrocampista dei Blancos che, arrivato ormai al capolinea della sua avventura con le Merengues, saluterà la Spagna dopo gli anni vissuti in prestito.

Non sarà però né al Betis e tantomeno in Premier League che si vedrà il suo futuro perché è probabile che sia destinato all’Italia oppure alla Ligue 1 il futuro di Dani Ceballos.

Dopo l’interesse maturato da Milan e Juve in passato, passando anche per il Napoli che ha preso poi altre scelte per il proprio centrocampo che è diventato di fatto campione d’Italia per ben due volte, è l’Inter che potrebbe cogliere al volo quella che è l’occasione che si sta presentando. Dovendo rifare il centrocampo per il futuro, considerando anche l’età avanzata di alcuni dei suoi calciatori, l’Inter potrebbe piazzare il colpo dal Real Madrid.

Problema a centrocampo: l’Inter può risolvere col colpo dal Real

Può risolvere i problemi del centrocampo dell’Inter, il club, intervenendo sul mercato. Diouf non ha mai convinto Chivu e Piotr Zielinski sembra ancora un pesce fuor d’acqua. L’infortunio di Mkhitaryan ha acceso oltretutto un tema, che è legato alla condizione dei calciatori meno giovani dell’Inter.

Motivo per cui, con Ceballos che ha un costo del cartellino di circa 5-10 milioni di euro, ecco che l’Inter potrebbe scegliere di piazzare l’affare dal Real Madrid, col club dei Blancos che avrebbe deciso di venderlo già a gennaio. A fare da concorrenza al club interista c’è il Marsiglia di De Zerbi, che aveva fatto il suo nome in estate per il colpo da piazzare all’OM.