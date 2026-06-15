Giappone e Olanda: Un Pari Forzato, Summerville e Malen in Evidenza Nonostante l’Assenza di Gol

Una notte da ponte sospeso: l’Olanda spinge, il Giappone non molla, e il risultato si stringe in un pari che sa di prova di forza. Due strappi, due risposte: ritmo europeo contro lucidità asiatica, fino all’ultimo respiro.

La squadra di Hajime Moriyasu ha due vite nella stessa partita. Va sotto due volte. Torna su due volte. Non per caso, ma per sistema. Quando l’Olanda accelera, il Giappone stringe le linee, respira corto, poi riparte pulito. È un’amichevole internazionale, sì, ma di quelle che suggeriscono più di quanto dichiarino.

La prima scossa arriva da Virgil van Dijk. Palla inattiva, scelta di tempo, colpo di testa: classicità pura. Lì il Giappone potrebbe sfilacciarsi. Invece no. Keito Nakamura si apre sul centro-sinistra, rientra col primo controllo, incrocia con freddezza. Pareggio secco, geometrico. Il ritmo resta alto. L’Olanda riempie l’area con cinque uomini, allarga il campo, cerca l’uomo tra le linee. Il 2-1 arriva poco dopo: in Italia molti riportano che lo firmi un “giocatore che piace alla Roma”. Le versioni però non sono allineate e, senza nota ufficiale univoca, meglio non inchiodare un nome. Il copione, comunque, regge: qualità olandese davanti, risposta giapponese nei corridoi centrali.

Poi tocca a Daichi Kamada pareggiare di nuovo. Movimento a rimorchio, controllo pulito, conclusione dal limite. Un gesto che racconta il suo calcio: pochi tocchi, testa alta, scelta giusta. È il 2-2. Da lì la partita diventa mentale. L’Olanda cerca l’ultimo varco. Il Giappone si affida alle letture, ai raddoppi, alle seconde palle. E tiene.

Il filo della gara, tra urti e rientri

L’inerzia la muovono i dettagli. La linea alta olandese schiaccia, ma espone alle transizioni. Il Giappone, fedele alla sua identità, difende corto e riparte verticale. Funziona quando il primo passaggio rompe la pressione. Funziona ancora di più quando gli esterni cambiano passo e centrano il compagno tra le sagome. In questo scambio di colpi, l’idea di “pari forzato” prende forma: l’Olanda prova a chiuderla, il Giappone la riapre. Non è fortuna. È struttura, più una dose di coraggio.

Volti in vetrina: Summerville e Malen

Crysencio Summerville illumina a strappi. Attacca il terzino in uno contro uno, disegna diagonali brevi, cerca il tiro col piede forte. Non trova il gol, ma costringe la difesa giapponese a cambiare postura: il raddoppio arriva spesso in ritardo perché lui accelera sul primo controllo. Anche Donyell Malen lascia segni chiari. Tagli da destra verso il centro, corse a separare i centrali, ricezioni sul corpo per girarsi in un lampo. Nemmeno per lui rete a referto, ma presenza continua. Sono questi dettagli a fare scouting, più della statistica secca: metri conquistati palla al piede, tempi d’inserimento, lettura delle seconde palle. Elementi misurabili, riscontrabili, replicabili.

Sul fronte giapponese, oltre a Nakamura e Kamada, colpisce la disciplina collettiva: la linea si alza e si abbassa insieme, le coperture sono in sincrono, i cambi di gioco mantengono la squadra respirante. È calcio semplice, ma non facile.

Alla fine resta un 2-2 che racconta due verità. L’Olanda ha qualità per strappare le partite, ma deve chiuderle. Il Giappone ha la pelle spessa: sa soffrire, sa rientrare, sa colpire quando conta. E a volte il calcio è proprio questo: una corsa parallela. Chi, guardando questa partita, non ha avuto per un attimo la sensazione che il gol decisivo fosse lì, a un passo, come una porta scorrevole che non smette di aprirsi e richiudersi?