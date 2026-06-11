Le Regine del Mondiale 2026: Dall’Argentina alla Spagna, il Brasile di Ancelotti e l’Impresa dell’Uzbekistan di Cannavaro

Tre continenti, una corona da difendere e nuove storie pronte a esplodere: il Mondiale 2026 attraverserà USA, Canada e Messico con 48 squadre e un solo verdetto. Chi sarà la regina? L’istinto dice Argentina e Francia, la pancia sussurra Spagna, la fantasia evoca il Brasile e una strada sterrata porta fino all’Uzbekistan.

Francia, Argentina, Spagna: tre architetture vincenti

La Francia di Didier Deschamps è un’idea prima ancora che una squadra. Organizzazione, profondità, cinismo. Dal 2012 a oggi: campione del mondo 2018, finalista 2022, finalista Euro 2016, semifinalista Euro 2024. Non c’è nessuno come loro per costanza. Ma le scelte pesano. Dove metti Mbappé? Largo a sinistra o centravanti puro? E Griezmann: mezzala creativa o trequartista vecchia maniera? La gestione delle gerarchie dirà molto. Perché la Francia ha tutto, ma non può sbagliare dettaglio.

L’Argentina difende il titolo del 2022 con una maturità rara. Scaloni ha creato un sistema che protegge e libera i talenti. Messi sarà a 39 anni un faro diverso, più regista che finalizzatore. Dibu Martínez garantisce presenza, Romero e Otamendi l’asse emotivo, De Paul l’olio negli ingranaggi. La squadra conosce la sofferenza e la usa. È la forza di chi è passato dall’abisso alla gloria.

La Spagna arriva da campione d’Europa 2024. Ha ritrovato verticalità senza perdere identità. Rodri comanda tempi e spazi, Lamine Yamal apre porte che non esistevano, Nico Williams spacca partite. Con Luis de la Fuente il possesso è un ponte, non un recinto. La Roja non incanta per nostalgia: vince perché oggi gioca semplice e veloce.

A metà strada entra un dubbio che sposta l’ago. Sotto il cielo americano i dettagli faranno la differenza: gestione delle energie, qualità delle seconde linee, letture in partita. Qui si decide la corona.

Scommesse e orizzonti: Brasile e la pista Uzbekistan

Il Brasile vive un passaggio complesso. La Seleção cambia pelle e cerca una rotta stabile. Ad oggi la guida è di Dorival Júnior; il lungo corteggiamento a Carlo Ancelotti non si è tradotto in panchina. Se un giorno arrivasse, porterebbe equilibrio, linee corte e uso chirurgico del talento. Con Vinícius, Rodrygo e una generazione tecnica ma fragile, servono struttura e freddezza nelle aree. Senza, la maglia pesa e brucia.

Poi c’è una storia che nasce lontano dalle luci. L’Uzbekistan non si è mai qualificato a un Mondiale, ma è spesso arrivato a un passo: playoff nel 2006, fuori per dettagli nel 2014. Le giovanili corrono: titolo asiatico Under 20 nel 2023, una filiera che spinge. In Asia, con 8 posti diretti più uno da playoff, la finestra è reale. Si parla di Fabio Cannavaro come possibile ct: non ci sono conferme ufficiali, ma l’ipotesi stuzzica. Cannavaro conosce la gestione di gruppi ad alta pressione e ha vinto il campionato cinese nel 2019 con il Guangzhou. Porterebbe ordine difensivo, transizioni pulite, cura dei duelli. Con un riferimento offensivo come Shomurodov e un blocco compatto, l’impresa diventerebbe progetto.

E allora, chi sono le regine del 2026? La Francia è la certezza, l’Argentina la memoria viva, la Spagna la novità che ha già imparato a vincere. Il Brasile resta un enigma nobile, sospeso tra talento e metodo. L’Uzbekistan è la strada che non guardiamo finché non ci passa davanti.

Forse la vera regina sarà quella capace di stare zitta quando il mondo urla. Di scegliere bene al minuto 75, non al minuto 1. E noi, sugli spalti o davanti a uno schermo, sapremo riconoscerla dal rumore che non fa. O dal respiro trattenuto prima di un gol che cambia una vita.