Milan: al posto di Gimenez arriva il capocannoniere della Ligue 1

Santiago Gimenez ha tempo fino a gennaio per conquistare la fiducia di Allegri, sennò a gennaio sarà addio al Milan.

Il messicano è comunque sembrato essere in netta crescita, fisica e mentale, eppure il tecnico toscano continuerebbe a non essere convintissimo del suo numero 7. Solo qualche gol in più potrebbe spostare l’ago della bilancia a favore del Bebote, il cui futuro sembrerebbe comunque segnato.

Stando alle ultime notizie, infatti, a gennaio il Milan potrebbe scaricare Santiago Gimenez e sostituirlo con l’attuale capocannoniere della Ligue 1, giocatore che per caratteristiche fisiche e tecniche sembrerebbe il profilo perfetto con il quale andare a completare l’attacco di Max Allegri.

Il Milan prende il capocannoniere della Ligue 1

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che a gennaio potrebbe mettere a disposizione di Max Allegri un nuovo numero 9. Ovviamente fino a quando potrà il club rossonero aspetterà Santiago Gimenez, che comunque avrà tempo fino a gennaio per conquistare la fiducia di allenatore, club e tifosi.

La speranza è che ovviamente le cose possano andare per il meglio, ma la sensazione è che infondo il Milan avrebbe già preso la sua decisione, anche perché dalle parti di via Aldo Rossi si starebbero cominciando a registrare dei movimenti sull’asse Milano-Strasburgo. Il club rossonero avrebbe infatti messo gli occhi sul capocannoniere della Ligue 1, giocatore che in questo inizio di stagione si sta mettendo in mostra per strapotenza fisica ma soprattutto freddezza sotto porta.

Stando dunque a quanto riportato dall’insider di mercato Luca Cohen, il Milan starebbe seguendo con estremo interesse l’attaccante dello Strasburgo Joaquin Panichelli, argentino classe 2002 che in questo inizio di stagione con lo Strasburgo 7 gol in 10 partite in tutte le competizioni, due dei quali venerdì contro i campioni d’Europa (e di Francia) del PSG. Mica male.

Il nuovo numero 9 del Milan arriva per 12MLN

Joaquin Panichelli potrebbe essere il nuovo numero 9 del Milan a partire da gennaio. Per il momento ancora nessun contatto ufficiale si sarebbe registrato tra le parti, ma la sensazione è che da qui alle prossime settimane qualcosa di concreto potrebbe cominciare a muoversi, anche perché il direttore sportivo Igli Tare stravederebbe per l’argentino.

Stando a dati Transfermarkt l’attuale valutazione del cartellino di Panichelli dovrebbe aggirarsi attorno ai 12 milioni di euro, ma la sensazione è che per privarsene lo Strasburgo potrebbe pretenderne il doppio, per non dire addirittura il triplo. Sarà dunque premura del Milan seguire con l’attenzione l’evolversi delle situazioni legate al futuro dell’argentino, sul quale presto si cominceranno ad informare anche le altre grandi del calcio europeo e mondiale.