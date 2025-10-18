Lewandowski in Italia, firma col nuovo club: confermato l’accordo

All’età di 37 anni Robert Lewandowski si prepara a lasciare il Barcellona dopo 4 anni e firmare con un nuovo club sempre per restare ai massimi livelli.

Si è parlato tanto del possibile trasferimento di Lewandowski nel campionato italiano di Serie A dove tra le grandi società interessate da sempre a lui come Juventus, Inter e Milan alla fine proprio i rossoneri vorrebbero fare uno sforzo per chiudere il grande colpo.

Nonostante l’età (il prossimo agosto 2026 far 38 anni) Robert Lewandowski può restare nel giro del calcio che conta firmado per un altro top club in Europa. Perché il bomber non sembra dare segni di cedimento e continua a mettere a segno gol a raffica anche decisivi con la maglia del Barcellona e non solo.

Sono 87 i gol in 161 partite con la maglia della Nazionale della Polonia, 344 in 375 partite con la maglia del Bayern Monaco e 105 gol in 156 in questi ultimi 4 anni con la maglia del Barcellona. A dimostrazione che Lewandowski è rimasto una vera macchina da gol e anche con il passare degli anni ha continuato a segnare senza sosta.

Calciomercato Serie A: prendono Lewandowski a zero, c’è l’accordo

E’ proprio per questo motivo che più società di alto livello pensano di ingaggiare Lewandowski come nuovo attaccante visto che è in scadenza di contratto con il Barcellona. Ora occhio a quello che può accadere da un momento all’altro.

Il prossimo giugno 2026 scadrà l’accordo tra Lewandowski e il Barcellona e non ci sono trattative per il rinnovo. Questo vuol dire che dal prossimo gennaio 2026 (tra pochi mesi) il bomber polacco sarà libero già di accordarsi con un nuovo club e occhio alle sorprese.

Il Milan farà di tutto per ingaggiare Lewandowski a zero perché è uno dei sogni della società che già si è mossa in anticipo, ma deve fare i conti con l’Atletico Madrid che vuole prendere l’attaccante ripetendo la storia che si è già verificata con David Villa e Luis Suarez, che dal Barcellona sono passati a Madrid sponda biancorossa e per entrambi, al primo tentativo, fu subito scudetto.

Dalla Spagna sono convinti che l’Atletico Madrid possa strappare l’accordo con Lewandowski ma il Milan non mollerà visto che vuole crescere e può convincere il giocatore a trasferirsi in Italia per provare un nuovo campionato.