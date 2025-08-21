Serie A, Arsenal anticipato: si chiude lo scambio con Richarlison

Questi ultimi giorni di calciomercato si potrebbero infuocare per via di uno scambio pazzesco di attaccanti.

Pur di mettere a disposizione di Thomas Frank il suo pupillo, infatti, il Tottenham si sarebbe disposto a sacrificare un titolare come Richarlison. Il brasiliano non sarebbe ovviamente dello stesso avviso, ma in vista dei prossimi Mondiali potrebbe anche digerire questa decisione per evitare di alternare panchina e tribuna nel corso della stagione appena cominciata.

Nonostante questo, comunque, parlare di affare fatto è prematuro, non solo perché mancano tutti gli accordi del caso, ma anche perché c’è un Arsenal di più che potrebbe dare, e dà, decisamente fastidio.

Si chiude lo scambio con Richarlison

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Richarlison, che a sorpresa potrebbe lasciare il Tottenham in questi ultimi giorni di calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, gli Spurs sarebbero disposti a sacrificare il brasiliano per mettere alla corte di Thomas Frank un pupillo del tecnico danese, oltre che stella assoluta della Premier League.

La trattativa nasconde delle insidie ovviamente, anche perché l’ex Everton non ha alcuna intenzione di lasciare il nord di Londra, a meno che questa non sia l’unica soluzione per continuare a giocare per evitare di perdere il posto in Nazionale in vista dei prossimi Mondiali. Ovviamente il tutto dipenderà da lui, ma il fatto che al Tottenham potrebbe trovare qualche ostacolo potrebbe convincere Richarlison a prendere in considerazione questa soluzione.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport UK, gli Spurs potrebbero offrire in scambio al Crystal Palace il brasiliano per riuscire ad arrivare ad Eberechi Eze, classe 1998, beniamino dei tifosi e stella delle Eagles, che nella passata stagione ha totalizzato in 43 presenze 11 assist e 14 gol, 4 dei quali nella clamorosa cavalcata del club di Londra verso la vittoria in FA Cup.

Anticipata la concorrenza dell’Arsenal

Il Tottenham vuole Eberechi Eze, e sarebbe pronto a fare di tutto pur di anticipare la concorrenza dell’Arsenal, inseritosi nella corsa all’anglo-nigeriano dopo il grave infortunio di Havertz. Lasciarsi soffiare dai rivali storici un calciatore del genere non è assolutamente nelle intenzioni degli Spurs, pronti a fare a meno di Richarlison pur di arrivare al 27enne del Crystal Palace.

Il sacrificio del brasiliano non sarebbe comunque inutile, visto che dalle parti del Nord di Londra avrebbero anche già individuato il profilo con il quale andare a sostituirlo. Stiamo parlando di Yoane Wissa, attaccante congolese che arriverebbe dal Brentford, ex squadra proprio di Thomas Frank tra l’altro, per la modica cifra di 45 milioni di euro. Il tutto dipenderà dunque da Richarlison, anche se proprio nelle scorse ore Fabrizio Romano è uscito allo scoperto con il più classico degli Here We Go annunciando Eze all’Arsenal. Chissà, però, che qualcosa non possa cambiare all’improvviso. Staremo a vedere.