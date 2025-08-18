Lukaku K.O., il Napoli prende un bomber dalla Premier League

Il Napoli è alle prese con l’infortunio di Romelu Lukaku: Manna e Conte valutano altri profili e ora il prescelto è un bomber della Premier.

L’ultima amichevole pre-campionato del Napoli non è stata felice per Antonio Conte: ha perso Romelu Lukaku per infortunio e i tempi di recupero del bomber belga potrebbero essere molto lunghi. Per questo motivo si parla della volontà del club di prendere un altro attaccante che possa dare un contributo importante dutante l’assenza del numero 9 azzurro e permettere alla squadra di continuare a sognare in grande.

Il Napoli è tornato attivo sul mercato attaccanti e ora ha individuato qualche profilo che potrebbe fare al caso di Conte per iniziare al meglio la stagione.

Lukaku out per infortunio: il Napoli prende un attaccante

L’infortunio di Lukaku non ha ancora tempi di recupero certi. L’attaccante si è sottoposto in queste ore agli esami strumentali del caso e presto il Napoli comunicherà la reale entità dell’infortunio occorso al centravanti belga.

Le sensazioni non sono delle migliori, Lukaku potrebbe restare fuori circa 2 mesi o anche più e per questo motivo il Napoli va alla ricerca di un’altra punta con caratteristiche simili a quelle del belga.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli è sulle tracce di un nuovo attaccante: nel mirino c’è Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace.

Mateta obiettivo del Napoli: le cifre

Mateta torna di moda nelle idee di mercato del Napoli. L’attaccante francese era stato accostato agli azzurri già all’inizio della sessione estiva di mercato, come bomber di scorta da affiancare a Lukaku prima di andare a prendere Lorenzo Lucca.

Con l’infortunio di Lukaku, però, la situazione sta cambiando velocemente e il Napoli sembra intenzionato a tornare fortemente sul mercato. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, Manna è in contatto con gli agenti di Mateta per trovare un accordo prima di andare a trattare poi con il Crystal Palace.

Il club inglese aprirà alla cessione di Mateta solo a titolo definitivo e non in prestito, come vorrebbe il Napoli. L’accordo, inoltre, si chiuderebbe solo sulla base di 25-30 milioni di euro.

Non solo Mateta: altri tre nomi per il Napoli

Il Napoli cerca un attaccante che sia subito pronto per prendersi il posto da titolare nella squadra di Conte. Mateta è il primo nome in lista ma l’affare non è semplice e quindi ci sono anche altri bomber nella shortlist del direttore sportivo Manna.

Dalla Serie A ci sono due nomi su tutti: Artem Dovbyk, in uscita dalla Roma, e Nikola Krstovic, per il quale bisognerebbe battere la concorrenza della Roma e dell’Atalanta. L’altro nome che intriga dalla Premier League oltre Mateta è quello di Joshua Zirkzee.