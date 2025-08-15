Il Napoli ha già preso il “nuovo De Bruyne”: arriva dalla Francia

Averlo in rosa è un privilegio, ma il Napoli si sarebbe già mosso d’anticipo individuando e bloccando l’erede di De Bruyne.

Antonio Conte potrà fare affidamento sul belga nelle prossime stagioni, ma più si va avanti e più l’età diventa limitante per l’ex Manchester City. A fronte di questo il tecnico salentino si sarebbe messo alla ricerca di un calciatore che potesse fungere da alternativa a Kevin De Bruyne, individuando nel giovane talento francese il profilo perfetto sul quale andare a puntare.

Neanche il tempo di proporre il nome che è subito arrivato il sì sia del presidente De Laurentiis che del direttore sportivo Giovanni Manna, che punta di chiudere quest’affare addirittura già nelle prossime ore.

Il Napoli ha già preso l’erede di De Bruyne

Kevin De Bruyne ha permesso al Napoli di compiere un importante salto di qualità, anche perché non stiamo di certo parlando di un giocatore come gli altri. Il belga è un campione assoluto, e questo garantirà tanto esperienza quanto “aura” alla mediana partenopea, ma l’età non gioca né a favore suo né di quello della squadra stessa.

L’anno prossimo il calciatore belga raggiungerà le 35 primavere, numero non di certo limitativo ma che comunque potrebbe avere un peso specifico importante sul suo rendimento e condizione fisica. A fronte di questo il Napoli si sarebbe già messo alla ricerca dell’erede di Kevin De Bruyne, calciatore da far crescere sotto l’ala protettrice dell’ex Manchester City in queste stagioni così da avere un campione più che pronto per quelle a venire.

A fronte di questo, stando a quanto riportato dai colleghi di SOS Fanta, il club campione d’Italia avrebbe allacciato i rapporti con il Lens per Andy Diouf, classe 2003 che nella passata stagione ha collezionato 34 presenze, 1 gol e due assist con la maglia della società giallorossa.

Contatti in corso: si chiude a 15MLN

Andy Diouf è un obiettivo reale del Napoli, anche perché i contatti tra le parti starebbero viaggiando spediti in queste ore. L’intento dei partenopei è quello di chiudere a stretto giro i discorsi con il Lens, anche perché sul franco-guineano si sarebbe registrato l’interesse anche di altre squadre importanti.

Manna e Conte sono sicuri che Diouf possa essere l’erede di De Bruyne, anche perché avrebbe proprio il belga come maestro. Al momento non si è ancor parlato di cifre, anche perché il Napoli vorrebbe prima raggiungere l’accordo con il giocatore, ma la sensazione è che convincere il Lens non sarà complicatissimo, anche perché stando a dati Transfermarkt il cartellino del francese verrebbe valutato circa 15 milioni di euro, cifra più che abbordabile per un club come quello del Napoli. Staremo a vedere.