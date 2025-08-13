Napoli, ci sei cascato di nuovo? Conte vuole un altro del Bologna

Si muove qualcosa sull’asse Napoli Bologna. Non si tratta di Zanoli, ormai promesso sposo del club rossoblù, ma di un altro calciatore che è stato chiesto direttamente da Antonio Conte.

Dopo Beukema e il sogno infranto Ndoye, che alla fine ha preferito andare in Premier anziché proseguire l’esperienza in Italia con il Napoli, adesso la società di De Laurentiis è a lavoro per completare la squadra con un altro calciatore del Bologna.

Infatti, secondo le ultime notizie di mercato, Manna è a lavoro per accontentare Conte che ha chiesto di prendere un altro calciatore dei rossoblù.

Chi vuole prendere il Napoli dal Bologna?

Nuovi aggiornamenti di calciomercato relativi al possibile nuovo acquisto da parte degli azzurri che sono pronti a fare, ancora una volta, spesa in casa Bologna che può cedere il calciatore ad un prezzo importante.

Ecco le ultimissime notizie riguardo l’interesse da parte di Conte, che ha chiesto l’acquisto del giocatore che può andare a completare il reparto.

Calciomercato Napoli: nuovo colpo dal Bologna?

Ancora qualche piccolo innesto per il Napoli che si appresta a completare la rosa con l’ultimo acquisto che può arrivare proprio dal Bologna.

E’ un asse caldo quello con i rossoblù, che ha già portato alla corte di Antonio Conte Beukema. E così, dopo aver fallito l’altro colpo Ndoye, adesso la società sta accelerando per prendere il centrocampista, che è un profilo che è finito nella lista della spesa del club.

Prosegue spedito il lavoro del ds Manna che sta ultimando gli affari di mercato per chiudere al meglio la sessione estiva 2025. Le sorprese, infatti, non finiscono qui per gli azzurri che sono pronti a pescare, ancora una volta, in casa Bologna: ecco il prossimo acquisto in arrivo dalla squadra di Vincenzo Italiano.

Fabbian Napoli: ci sono delle novità

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Napoli continua a mantenere alta l’attenzione nei confronti di Giovanni Fabbian del Bologna. Il centrocampista scuola Inter è uno dei nomi attenzioni dal club azzurro, che ha messo da parte il profilo di Miretti valutato troppo alto dalla Juventus (20 milioni di euro). Ecco perché, Manna negli ultimi giorni di mercato potrebbe fiondarsi proprio su Fabbian che è un nome gradito ad Antonio Conte.