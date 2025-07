Serie A, tra i due litiganti la spunta Jackson: accordo a 40MLN

Il calciomercato degli attaccanti sta iniziando a diventare sempre più interessante: ora c’è Nicolas Jackson per una big di Serie A.

La stagione si è conclusa da poco per tutti i club italiani che, però, si sono già messi alla ricerca dei nomi nuovi che possono fare la differenza ad alti livelli tra Serie A ed Europa. La situazione ora si sta riscaldando sempre di più e ora si proverà a chiudere velocemente per i colpi in attacco per evitare aste e grandi rialzi economici che potrebbero portare a momenti di forti tensioni.

Tra gli attaccanti che possono prendere parte al grande effetto domino offensivo c’è anche Nicolas Jackson del Chelsea: è in uscita dai Blues dopo l’arrivo di Joao Pedro.

Calciomercato, colpo Nicolas Jackson in Serie A: le ultime

Il Chelsea è in finale al Mondiale per Club ma sta già guardando al mercato in uscita perché la rosa attuale è formata da più di 40 giocatori, e molti di questi non faranno mai parte del progetto di Enzo Maresca che ha chiesto alla società di accelerare con le cessioni. Ma ci sono anche nomi importanti che possono fare spazio e far fare cassa ai Blues.

Tra questi c’è Nicolas Jackson, centravanti senegalese che nella scorsa stagione è stato importantissimo ma che ora è in uscita dopo l’approdo al Chelsea di Joao Pedro, già decisivo in America.

Secondo le ultime notizie di mercato, Nicolas Jackson sta diventando ora un’occasione ghiotta per le big di Serie A che cercano un centravanti.

Nicolas Jackson in Serie A: nome nuovo per il Milan

Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione. Il solo Santiago Gimenez non basta e non convince Massimiliano Allegri che ha stilato una shortlist di nuovi centravanti che possono fare al suo caso e tra questi c’è anche il nome di Nicolas Jackson.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il senegalese ora può diventare l’obiettivo principale e primario del Milan per la prossima stagione. I rossoneri hanno bisogno di un attaccante moderno che garantisca almeno 20 gol in stagione e si proverà ad accelerare per chiudere subito.

Lucca e Vlahovic sono gli altri due nomi che il Milan sta seguendo da vicino ma tra i due potrebbe spuntarla proprio Jackson, anche per questioni di esperienza e di qualità del calciatore stesso.

Jackson verso il Milan: le cifre dell’affare

Il nome di Nicolas Jackson sta diventando primario per il Milan. Essendo in uscita dal Chelsea potrebbe diventare un colpo non estremamente esoso dal punto di vista economico, soprattutto con il trascorrere delle settimane.

Nicolas Jackson costa almeno 40 milioni più bonus: è una pista non facile, ma da seguire per il Milan che intende regalare a Max Allegri un altro centrvanti di spessore.