Firma con il Real e snobba il Milan: Tare ha già bloccato il sostituto

Il calciatore sembrava destinato a vestire la maglia del Milan nella prossima stagione, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’inserimento nelle trattative del Real Madrid ha inevitabilmente stravolto le carte in tavola, con il Diavolo che alla fine si è ritrovato con pugno di mosche in mano. Il direttore sportivo Igli Tare ha però studiato bene la situazione non facendosi trovare impreparato, visto che sarebbe già stata individuata (e bloccata) l’alternativa sulla quale andare in puntare in questo calciomercato.

Niente Milan: firmerò con il Real Madrid

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, i cui piani sono stati completamente stravolti per colpa del Real Madrid. Stando alle ultime notizie, infatti, i Blancos si sarebbero inseriti nella corsa per un obiettivo dichiarato dei rossoneri, che a questo punto rischiano seriamente di restare beffati.

Non c’è altra strada al di fuori di questa, anche perché nella maggior parte dei casi quando si è corsa con un club ricco e potente come quello di Florentino Perez lasciare perdere è l’unica cosa plausibile. Ovviamente fino a quando sarà possibile il Milan cercherà comunque di portare in Italia il calciatore, ma la sensazione è che oramai la strada intrapresa abbia come finale Madrid per l’appunto e non la Milano rossonera.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Fichaje, il Real sarebbe pronto a strappare al Tottenham, e al Milan, Destiny Udogie, che potrebbe lasciare l’Inghilterra per la modica cifra di 60 milioni di euro. Nulla di confermato al momento, solo voci di corridoio, ma il fatto che il Diavolo si sia cominciato a muovere su altri profili lascia invece intendere che presto questo scenario potrebbe concretizzarsi.

Il Milan ha già scelto il sostituto

Udogie al Real Madrid significa che il Milan rischia di restare senza terzino sinistro. Ovviamente non sarà così, anche perché dalle parti di via Aldo Rossi avrebbero già individuato l’alternativa perfetta all’italiano in questo calciomercato.

Matteo Moretto non parla di favorito ma uno dei principali candidati a questo ruolo, ma la sensazione è che Archie Brown del Gent sia l’erede designato di Theo Hernandez al Milan. Classe 2002, nella passata stagione con la maglia del club belga ha collezionato 46 presenze, 3 gol e 6 assist, affermandosi come uno dei migliori nel suo ruolo. Al momento, stando a dati Transfermarkt, il valore cartellino del terzino inglese dovrebbe aggirarsi attorno ai 7 milioni di euro, ben meno rispetto ai 60 di Udogie, ma la sensazione è che per lasciarlo partire il Gent possa sparare leggermente più alto arrivando anche a toccare la doppia cifra, ma questo dipenderà tutto dalle intenzioni non solo del Milan, ma anche del calciatore stesso. Staremo a vedere.