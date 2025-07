Fiorentina: colpo dal Real Madrid, è il sostituto di Kean

Settimana importante per il futuro di Moise Kean, che può lasciare Firenze per 52 milioni di euro. Intanto, la società non vuole farsi trovare impreparata e oltre a Dzeko ha in canna un altro colpo di spessore, in arrivo direttamente dal Real Madrid.

Ecco le ultimissime notizie sul mercato della Fiorentina, che attende il 15 luglio per capire cosa ne sarà del futuro di Moise Kean. Entro quella data, infatti, il giocatore potrà liberarsi grazie ad una clausola dal valore complessivo di 52 milioni di euro.

Dall’Arabia Saudita è arrivata l’offerta ma il giocatore non ha ancora aperto a questa ipotesi. Spera in un nuovo rilancio da parte di altre società, anche italiane.

Intanto, per sostituire l’attaccante la Fiorentina ha messo nel mirino un giocatore di proprietà del Real Madrid che è ormai chiuso da una folta concorrenza in quel reparto.

C’è ancora incertezza riguardo il futuro di Moise Kean. La Fiorentina scoprirà il destino del proprio attaccante nei prossimi giorni. Il classe 2000, infatti, non ha ancora deciso riguardo l’offerta proveniente dall’Arabia Saudita.

Gli sceicchi hanno messo sul piatto un ingaggio importante, da 15 milioni a stagione, e sono pronti a pagare anche la clausola da 52 milioni. Per ora, però, non ci sono certezze anche perché Kean non ha ancora deciso.

L’ex Juventus attende segnali da Napoli e dal Manchester United, che per il momento non intendono pagare la clausola ai viola. Ecco perché in attesa di evoluzioni, la Fiorentina si prepara allo scenario peggiore studiando un colpo dal Real Madrid.

Fiorentina: l’erede di Kean arriva dal Real, ecco le ultime

Secondo quanto riportato da Il Tempo, la società ha iniziato a sondare il terreno per l’arrivo di un giovane talento dei Blancos.

Chiuso da una concorrenza mostruosa, il calciatore è pronto a valutare una nuova esperienza in Europa. Potrebbe prendere in considerazione la proposta dei viola con Pradé che sta valutando il possibile acquisto del calciatore.

Si tratta di un’operazione che potrebbe favorire anche lo stesso Real Madrid, che non perderebbe il cartellino del giovane brasiliano.

Chi prende la Fiorentina dal Real Madrid?

Tutto dipende dal futuro di Moise Kean, intanto Pradé valuta la possibilità di portare alla Fiorentina Endrick, talento brasiliano di proprietà del Real Madrid. L’operazione potrebbe andare a buon fine sulla base di un prestito secco con pagamento dell’ingaggio diviso a metà. Un vero e proprio affare soprattutto per gli spagnoli.