Calciomercato: Milan, Roma o Inter, chi prende il talento del Benfica

Alla ricerca di un centrocampista, le società italiane hanno messo gli occhi sul classe 2000 di proprietà del Benfica. Numeri importanti per il giocatore che è pronto a lasciare il Portogallo per la Serie A. Inter, Roma o Milan: quale sarà la sua decisione?

Si intensificano le voci di mercato sul futuro del giocatore. Questa volta, infatti, anche dal Portogallo arrivano conferme sull’interesse dei club italiani, in contatto con l’agenzia di Ramadani, che ha in procura il talento del Benfica, che si è messo in mostra anche in questi Mondiali per Club.

Centrocampista dotato di ottima tecnica, ha le qualità per giocare in una big di Serie A. Il prezzo è alla portata delle squadre italiane che stanno sondando il terreno per il calciatore che è pronto a fare le valigie per trasferirsi in Italia.

Anche il Corriere dello Sport riporta queste voci di mercato relative all’interesse di 3 squadre di Serie A, come Inter, Roma e Milan, che sono interessate al centrocampista che può lasciare il Benfica nel corso di questa finestra estiva di calciomercato.

Calciomercato: derby italiano, chi prende il talento del Benfica?

Chiusa l’esperienza al Mondiale per Club, l’Inter cerca di dare una svolta al proprio calciomercato.

Ci sono diverse questioni da risolvere per i nerazzurri, che sono a lavoro anche per quanto riguarda il mercato in uscita. Ed è proprio sull’erede di Calhanoglu che può arrivare una sorpresa dal Portogallo.

Infatti, nelle ultime ore, ci sono stati dei nuovi sondaggi per quanto riguarda il centrocampista del Benfica che è attenzionato anche da Milan e Roma.

Un nome interessante che può fare a caso della squadra di Chivu, alla ricerca proprio di un nuovo regista da alternare a Sucic e Asslani.

Kokcu Inter Roma Milan: novità di mercato sul numero 10 del Benfica

Ci sono dei nuovi interessamenti per quanto riguarda Kokcu, olandese naturalizzato turco, classe 2000, di proprietà del Benfica. Il calciatore, infatti, gode di particolare stima anche da parte di altre società di Serie A come Milan e Roma.

Orkun Kokcu può essere l’erede naturale di Calhanoglu, che è sempre nel mirino del Galatasaray. I nerazzurri, però, dovranno superare la concorrenza di altre società, che sono già entrate in contatto con Ramadani, procuratore che ha in gestione il ragazzo, che è pronto a lasciare il Benfica.

In particolar modo, come confermato dal Portogallo, la Roma è al momento una delle società che ha già intrapreso dei colloqui ufficiali sia con il calciatore che con la squadra portoghese, che lo valuta sui 30-35 milioni di euro.