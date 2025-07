Si sblocca il trasferimento di Sancho, arriva l’offerta dall’Arabia

Ci sono conferme che arrivano e riguardano quella che sarà la prossima destinazione di Jadon Sancho che è stato corteggiato in questi mesi dai migliori club del mondo.

L’esterno d’attacco inglese di 25 anni è finito nel mirino in Italia di squadre forti e ambiziose come Napoli e Juventus che lo stanno provando a trattare con il Manchester United che vuole liberarsi di lui considerando anche che è in scadenza di contratto nel 2026. Intanto, non sono però gli unici club che si sono fatti avanti per il giocatore che adesso è pronto a prendere una decisione definitiva.

Perché dopo le vacanze che stanno per terminare Sancho vuole rimettersi subito in gioco e iniziare la nuova avventura con un altro club, possibile svolta a sorpresa che può arrivare proprio da un momento all’altro perché ci sono conferme che riguardano la sua prossima destinazione.

Dall’Arabia Saudita potrebbe arrivare l’offerta decisiva che può sbloccare il trasferimento di Sancho che adesso aspetta impaziente di trovare un accordo con la sua nuova squadra. Ci sono novità più che decisive che arrivano e riguardano la prossima mossa del giocatore che non vede l’ora di firmare.

Calciomercato Juve: si sblocca Sancho, offerta dall’Arabia

Sembra esserci ora l’affondo per Sancho con un tentativo concreto che può arrivare nelle prossime ore per sbloccare la trattativa e il trasferimento del giocatore. Perché è l’Arabia Saudita che gioca un ruolo fondamentale con la Juventus che senza fretta è sicura di poter fare gli incastri giusti.

Dal Corriere dello Sport arrivano aggiornamenti riguardo quelle che saranno le prossime mosse di mercato della Juventus. Il club bianconero è pronto alla cessione di Nico Gonzalez in Arabia Saudita con l’argentino che può andare via per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, la stessa cifra che, una volta incassata, la Juve potrà usare per prendere Sancho.

Ci sarebbe già una bozza di accordo tra la Juventus e Sancho per il trasferimento in Italia del giocatore, adesso si aspetta prima di chiudere la trattativa per la cessione di Nico Gonzalez e l’arrivo di Francisco Conceicao che vuole tornare subito in bianconero e lo stesso Tudor ha chiesto di riprenderlo. La distanza col Porto è di pochi milioni, poi ci sarà l’assalto finale a Sancho che aspetta solo la Juve. Per sbloccarsi il giocatore inglese ha chiesto una buonuscita al Manchester United.